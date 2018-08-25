وترتبط الأمراض التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من هذا العام بطفيلي سيكلوسبورا، الذي يمكنه أن يسبب الإسهال أو الألم المعوي أو الغثيان أو الإرهاق.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الجمعة أنه تم تأكيد 507 حالات إصابة في 15 ولاية ومدينة نيويورك.

توقفت سلسلة ماكدونالدز عن بيع السلطات في 3000 مطعم الشهر الماضي حتى تتمكن من العثور على مورد مختلف.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنها ما زالت تحقق في المورد الخاص بالخس الروماني والجزر.

وبين الولايات التي سجلت فيها الحالات، أيوا وإنديانا وميتشغان ومينيسوتا وميزوري ونبراسكا وأوهايو وساوث داكوتا وويسكونسن.

وقال المسؤولون أيضا إن أشخاصا أصيبوا بالمرض في كونيتيكت وفلوريدا ومدينة نيويورك وتينيسي وفيرجينيا كانوا قد سافروا في إلينوي وكنتاكي.