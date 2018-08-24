وقدمت "كلاشنيكوف" السيارة الكهربائية ذات الطراز الكلاسيكي "سي في وان" (CV-1) في معرض للمنتجات الدفاعية والمدنية الروسية قرب موسكو، الخميس.

وقالت "كلاشنيكوف" في بيان على موقعها على الإنترنت، إن التصميم مستوحى من سيارة هاتشباك سوفيتية تم تطويرها في سبعينيات القرن الماضي.

ووفقا لتقارير إعلامية متعددة، قالت الشركة للصحفيين الذين حضروا المعرض، إن السيارة تمتلك تكنولوجيا من شأنها "السماح لنا بالوقوف في مصاف منتجي السيارات الكهربائية العالمية مثل تسلا".

وبحسب الشركة، يمكن للسيارة السفر لمسافة تصل إلى 350 كيلومترا بشحنها لمرة واحدة، كما تمتلك قوة تسارع كبيرة، بحيث تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوان فقط.