وأطلقت الوكالة على الكويكب اسم "2016 NF23"، مشيرة إلى أنه كتلة كبيرة من الصخور، ويبلغ قطر دائرته 160 مترا، أي ما يزيد بـ30 مترا عن أهرامات الجيزة، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، الخميس.

وذكرت أنه من المتوقع أن يصل الكويكب إلى الغلاف الجوي المحيط بالأرض فجر الأربعاء المقبل 29 أغسطس.

وقدرت الوكالة سرعة الكويكب بـ9 كيلومترات في الثانية الواحدة.

ورغم أن الكويكب يقع الآن على بعد 3 ملايين كيلومتر، إلا أن الوكالة اعتبرت أنه يشكل خطرا، لأنه ذو حجم ضخم، يندفع بسرعة كبيرة وذلك في حال دخل الغلاف الجوي ولم ينفجر في الفضاء.