وابتكر العالم والفنان جون كامي، بالتعاون مع كلية الفنون البريطانية واستوديو طوكيو للتصميم، قناعا ملتفا على هيئة خياشيم، يزوّد الشخص الذي يغوص في الأعماق بالأوكسجين المستخرج من المياه المحيطة، ويطلق ثاني أكسيد الكربون.

ويأمل كامي أن يساعد ابتكاره على جعل الإنسان يقضي وقتا أكبر تحت سطح الماء، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المخترع: "سيعطي القناع راحة كبيرة للأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا في الماء، بقدر وقتهم على البر".

واستوحى كامي تصميمه من الحشرات التي تغوص في المياه، بفضل خياشيم دقيقة تعمل على تبديل الهواء.

ويتوقع أن يرتفع مستوى سطح المياه حول العالم إلى أكثر من 30 بالمئة بحلول عام 2100، بسبب ارتفاع متوقع بدرجات الحرارة سيصل إلى 3.2 درجات مئوية.