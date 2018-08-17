وذكرت صحيفة (ذي إيدج) نقلا عن محامي المراهق قوله في محكمة إن المراهق البالغ من العمر 16 عاما، وهو من مدينة ملبورن بجنوب البلاد، اخترق نظام الكمبيوتر المركزي لعملاق التكنولوجيا الأميركي من منزله بإحدى الضواحي مرات عدة على مدار عام.

وقالت الصحيفة إن المراهق قام بتنزيل 90 غيغابايت من الملفات الآمنة واخترق حسابات عملاء دون الكشف عن هويته.

وذكرت (ذي إيدج) نقلا عن وثائق المحكمة أن أبل تواصلت مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي لدى علمها بالاختراق. وأحال المكتب بعد ذلك الأمر إلى الشرطة الأسترالية الاتحادية.

وقال التقرير إن مداهمة الشرطة الأسترالية لمنزل أسرة الفتى أسفرت عن العثور على جهازي لابتوب وهاتف محمول وقرص صلب في توافق مع تفاصيل الاختراق التي رصدتها أبل.

وذكر التقرير أن الفتى كان يتفاخر بأفعاله عبر خدمة واتساب للتراسل.

وقال متحدث باسم أبل إن موظفي أمن المعلومات بالشركة "اكتشفواا لدخول غير المصرح به واحتووه وقدموا تقريرا بالواقعة إلى (سلطات) إنفاذ القانون"، دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على تفاصيل القضية.

وقال المتحدث "نريد أن نطمئن عملاءنا بأنه لم يتم اختراق بياناتهم في أي مرحلة خلال هذه الواقعة".

ورفضت متحدثة باسم المحكمة التعليق لكنها قالت إن من المقرر صدور الحكم على الفتى في العاشر من سبتمبر.

ولا يمكن الكشف عن اسم الفتى لأنه حدث، وفق "رويترز".