ووفقا للعديد من الشكاوى على "تويتر" التي نقلها موقع "مشابل" الأميركي، اكتشف مستخدمو "إنستغرام" أنه لم يعد بإمكانهم الوصول إلى حساباتهم بسبب تغيير تفاصيل تسجيل الدخول.

كما أنهم قالوا إن القراصنة غيروا صورهم الشخصية إلى لقطات متحركة من أفلام ديزني أو بيكسار، أو حذفوا حساباتهم تماما، وفي بعض الحالات غير القراصنة البريد الإلكتروني بآخر ينتهي بـ"ru"، في إشارة إلى روسيا.

ورد "إنستغرام" بقوله إنه يحقق في القضية، ونصح المستخدمين بالحفاظ على استخدام كلمة مرور قوية.

وفقا لـ"مشابل"، تحدثت تغريدات عن الاختراق من 899 حسابا على تويتر.

وقال العديد من المستخدمين إن "إنستغرام" لا يفعل ما يكفي لمساعدتهم، ونظرا لتغيير بيانات اعتماد تسجيل الدخول، من الصعب أن يسترد المستخدمون حساباتهم.