وقال موقع "بوي جينيوس ريبورت" إنه خلال العامين المقبلين، يتوقع أن تطرح "أبل" نظارات الواقع المعزز، التي لا يحتاج إلى اتصال دائم بالهاتف الذكي.

وذكر المصدر أن "نظارات أبل" قد يتم إطلاقها عام 2020 على أبعد تقدير، مضيفا أن الشركة حصلت على براءة الاختراع قبل عدة أعوام.

وقال المحلل المتخصص في شؤون "أبل"، التايواني مينغ تشي كو، إن الشركة تعتزم طرح هذا المنتوج غير المسبوق بعد أقل من عامين، مضيفا: "نظارات الواقع المعزز ستخلق ثورة في عالم التكنولوجيا والأجهزة الذكية".

ولم تؤكد "أبل" هذه الأنباء، لكن مصادر عدة كشفت أن هذه النظارات قد تطرح قريبا، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيلها بربطها مع هاتف "آيفون".

وأضافت أن النظارات قد تصبح فيما بعد ذاتية التشغيل دون الاعتماد على الهاتف، فيما توقعت تقارير إعلامية أن تعوض النظارات، خلال السنوات المقبلة، هواتف "آيفون" بشكل نهائي.