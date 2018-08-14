ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف المحمولة في "سامسونغ" دي جي كوه، قوله إن الشركة لا تزال ترغب في أن تكون أول شركة في العالم تطلق هاتفا ذكيا قابلا للطي.

وأوضح دي جي كوه خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن هاتف "غلاكسي نوت 9"، أن "سامسونغ" كانت تركز على تطوير الابتكارات التي سوف تحظى بقبول وإعجاب من قبل المستهلكين، فيما يتعلق بالهاتف القابل للطي.

وكان "سامسونغ" قد طرحت في عام 2016 فكرة إطلاق هاتف ذكي يمكن طيه، وعملت الشركة منذ ذلك الحين على تطوير هذا النموذج، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية طرحه تجاريا.

وقالت "سامسونغ" في يناير الماضي إنها تخطط لإطلاق هذا الهاتف عام 2018، لكنها لن تطرح الجهاز إلا عندما تكون جاهزة، مما جعلها تؤجل طرحه مرة أخرى إلى عام 2019.