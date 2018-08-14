وقال موقع "نيو ستريتس تايمز" إن الحادث وقع يوم 1 أغسطس بعدما قامت صاحبة الهاتف باستبدال البطارية وعوضتها بأخرى "مزورة".

ويرصد فيديو امرأة وزوجها كانا على الطريق السريع، قبل أن ينفجر الهاتف الذي كان موضوعا على اللوحة الأمامية للسيارة، وبعدها بثواني قليلة انفجر الهاتف للمرة الثانية وبقوة أكبر، مما جعل الزوجان يتوقفان وسط الطريق لمعرفة ما يحدث والتأكد من سلامتهما.

وذكر المصدر أن صاحبة الهاتف، التي تدعى جيانغ، لم تكن تستخدم "آيفون 6" أثناء انفجاره، مضيفا أنها غيرت البطارية في ورشة لإصلاح الهواتف خلال فبراير الماضي، وأدركت فيما بعد أن الورشة ليست تابعة لشركة "أبل".

وفي أبريل الماضي، شهدت شنغهاي بالصين حادثا مماثلا، بعدما انفجر هاتف آيفون بين يدي شابة كانت في متجر لإصلاح الهواتف النقالة.