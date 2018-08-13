ويعود المهر ذو اللون البني الغامق إلى العصور الحجرية القديمة، وقد توفي قبل نحو 30 إلى 40 ألف عام، وهو يبلغ من العمر 3 شهور.

واكتشف علماء تابعون لمتحف الماموث في مدينة ياكوتسك، المهر في منخفض أرضي يعرف بـ "فم الجحيم" بسيبيريا، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن موقع "ذا سيبيريان تايم".

وبقي الحيوان الصغير محفوظا بصورة جيدة داخل الجليد السرمدي منذ العصر الجليدي، وعثر عليه العلماء على مسافة 100 قدم تحت الأرض.

ومن المتوقع أن يمنح هذا الاكتشاف العلماء، قدرا هائلا من المعلومات عن كيفية تطور الأحصنة على مر العصور.