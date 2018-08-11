وقالت مجلة "تايم" إن كسوف الشمس الجزئي سيكون الأكثر مشاهدة في العالم خلال 2018، في حال كان الطقس جيدا.

ما هو كسوف الشمس؟

أثناء الكسوف، يمر القمر بين الأرض والشمس، ما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى كوكبنا، وهذا ما يؤدي إلى ظاهرة الكسوف.

أما الجزئي فيقصد به أن القمر سيمر أمام جزء من الشمس بدلا من تغطيتها كليا.

وقالت "ناسا" إن الكسوف الجزئي يوم السبت سيكشف ما نسبته 74 بالمئة من قطر قرص الشمس.

أين ومتى يمكن مشاهدته؟

سيبدأ الكسوف في حدود الساعة 4:02 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسيصبح ظاهرا في حدود الساعة 5:46. وسيكون الكسوف مرئيا في غرينلاند ثم سيتوسع باتجاه آيسلندا وشمال أوروبا ومعظم شمال روسيا وجزء من شمال الصين.

وسيشاهد الكسوف الجزئي "من شمال آسيا وشمال أوروبا وشمال شرق أميركا الشمالية"، على أن تدوم مدته حوالي ساعة.

وقال مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، محمد عودة، إن الكسوف لن "يكون مشاهدا من أي منطقة في العالم العربي"، على عكس ظاهرة الخسوف التي شوهدت في أكثر من دولة عربية.

فيما ذكرت "ناسا" أنه إذا "كنت تعيش في الولايات المتحدة وترغب في رؤية الكسوف، فإن أقرب نقطة يمكن اللجوء إليها هي شمال كندا".