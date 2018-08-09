ومن أبرز المنتجات التي ستطرحها الشركة الكورية الجنوبية، هاتف "غالاكسي نوت 9"، والذي سياتي وفقا لتسريبات نشرتها مواقع تقنية ببطارية كبيرة الحجم طويلة العمر سعة 4 آلاف ميلي أمبير، وبسعة تخزين كبيرة تبلغ 512 غيغابايت.

ورجحت بعض التسريبات أيضا أن يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، كما أشارت إلى إضافة قلم "إس" بتقنية "بلوتوث" اللاسلكية والتي تمكّن المستخدم من التقاط الصور عن بعد.

وسيجذب الهاتف وفقا لتسريبات عشاق الألعاب بفضل إضافتها للعبة "فورت نايت"، فضلا عن سماعة رأس لاسلكية عازلة للضوضاء والضجيج.

ولمحبي التصوير، سيأتي "نوت 9" بشاشة عرض قياس 6.4 إنشات مع كاميرا ذكية تعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي لتتيح تخصيص إعدادات معينة وفقا لطبيعة الجسم المراد تصويره، والظروف المحيطة به، علما أنه من المرجح أن تكون الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل، مع أخرى أمامية بدقة 8 ميغابكسل.



ساعة غالاكسي

وستكشف سامسونغ بحسب مصادر تقنية عن ساعة ذكية بقياسين، وببطارية تدوم لسبعة أيام في الشحنة الواحدة، وستأتي بلونين هما الذهبي والوردي.

وستتيح الساعة التي ستأخذ اسما غير "غيير إس" دعما لتقنية الدفع الإلكتروني "سامسونغ باي"، كما أنها ستكون قادرة على قياس أكثر من 40 نشاطا رياضيا.



شاحن مزدوج

وتوقعت مواقع تقنية أن تميط سامسونغ اللثام في مؤتمرها عن شاحن لاسلكي مزدوج، أي أنه سيجعل المستخدم قادرا على شحن جهازين معا مثل هاتف نوت 9 وساعة غالاكسي.



مكبر صوت ذكي

وسترد سامسونغ على مكبرات الصوت المنافسة مثل "أليكسا" و"غوغل هوم"، بطرح مكبر يدعم مساعدها الرقمي "بيكسبي" الإصدار 2.0، المتضمن تحسينات كثيرة كالقدرة على معالجة اللغات والعمل في البيئات الصاخبة والتفاعل والاستجابة على نحو أسرع.