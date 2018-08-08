وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ويسكونسن الأميركية، إن للصراصير فوائد غذائية متعددة، فهي غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.

وركز الباحثون في دراستهم على تأثير تناول الصراصير في النظام الغذائي للإنسان، وتوصلوا إلى أن هضم الصراصير لا يزيد صعوبة عن أي من أنواع الأطعمة المتداولة في النظام الغذائي اليومي للبشر، كما أن طعمها لذيذ.

ونقل موقع "ميديكال نيوز توداي" عن الباحثة فاليري ستول قولها: "هناك اهتمام كبير اليوم بالحشرات القابلة للأكل. لقد أثارت اهتماما في أوروبا والولايات المتحدة كحل صديق للبيئة ومفيد غذائيا".

ومن النتائج المثيرة التي توصل إليها الباحثون أيضا، اكتشافهم لزيادة في البكتيريا المفيدة بالمعدة والأنزيمات الهاضمة، ذات التأثير الإيجابي على صحة المعدة، عند تناول الصراصير.

ووفقا لمنظمة الغذاء والزراعة في الأمم المتحدة، فإن أكثر من ملياري شخص حول العالم يتناولون الحشرات كجزء من نظامهم الغذائي اليومي.

وأشارت تقديرات إلى أن حجم تجارة الحشرات القابلة للأكل وصل في عام 2015 إلى 33 مليون دولار، مع ارتفاع متوقع بنسبة 40 بالمئة بحلول 2023.