ويعد "غالاكسي إس 9" أفضل هاتف لسامسونغ في السوق حتى الآن، إذ يتميز بشاشة "أموليد" من نوع "HD" تصل مساحتها إلى 5.8 إنشات، وتشغل الجزء الأكبر من الواجهة.

ويمكن شراء الهاتف في حجمين، فالـ"غالاكسي إس 9" العادي لديه شاشة قياس 5.8 إنشات، أما النسخة الأغلى سعرا منه فزوّدت بشاشة قياس 6.2 إنشات.

وتم تعزيز الجهازين الذكيين معا برقاقة "إكسينوس" السريعة لتسريع ذاكرة الوصول العشوائية إلى 4 غيغا، بينما تصل سعة التخزين إلى 64 و256 غيغابايت.

وتبلغ أبعاد الهاتف 147.7 و67.8 و8.5 ميلي متر، ولا يتجاوز وزنه 163 غراما، أما سعره فيبلغ 957 دولارا أميركيا.

وتصل قوة البطارية في الجهاز إلى 3 آلاف ميلي أمبير ساعة، فيما تبلغ جودة الكاميرا الخلفية 12 ميغابيكسل، هذا إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل.

وجلب هاتف سامسونغ الجديد جملة من المزايا من بينها خاصية تصوير جديدة تتيح التقاط 12 صورة في مرة واحدة بعدما كان "إس 8" يتيح التقاط ثلاث فقط.

ويسمح الجهاز بالتقاط الصور بمعدل 960 إطارا في الثانية، وهذا يعني أن تسجيلا بمدة 0.2 ثانية يتحول عند الإعادة إلى ست ثوان كاملة.

ويستفيد مستخدمو الجهاز من خدمات "إيموجي" شبيهة بتلك التي طرحتها "أبل" من خلال الملاءمة بين ملامح المستخدم والحركات والوجوه الكرتونية، كما يمكن أيضا إنشاء إيموجي خاص للمستخدم بالتقنية ثلاثية الأبعاد.

وتمكّن كاميرا الهاتف المتقدمة المستخدم من التقاط صورة للأكل الذي يتناوله، ومعرفة ما فيه من سعرات حرارية، كما تتيح خاصية "بيكسي" الترجمة بعد إطلاع العدسة على كلمات مكتوبة بلغة غير معروفة.

"غالاكسي نوت 9"

ويتوقع خبير الهواتف المتنقلة، دانييل إيفيس، أن يأتي هاتف "نوت 9" بعدد من التغييرات مثل نقل مستشعر البصمة إلى الجهة الخلفية، الأمر الذي قد يثير استياء البعض بالنظر إلى صعوبة وصول الأصابع إلى مكان البصمة لاسيما حين يتعلق الأمر بالمستخدم الأعسر الذي يستخدم اليد اليسرى، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

أما الشاشة فستكون بالكامل من الزجاج، وستقلّص "سامسونغ" الحواف المحيطة بالواجهة إلى حد كبير حتى أنها لا ترى تقريبا، وفي الخلفية يضم الجهاز كاميرا ذات عدستين مع تقنية متقدمة للتقريب "زووم"، فضلا عن صورة منخفضة الإضاءة، كما تم زوّد الجهاز بقلم لمس ذي لون أصفر يمكن سحبه من أسفل الهاتف.

ويرجح خبراء أن تعزز سامسونغ هاتف "نوت 9" بميزة التعرف إلى المستخدم عن طريق الوجه، أما التعرف ببصمة العين فمتاحة منذ مدة في أجهزة الشركة الكورية الجنوبية.

وعلى مستوى التخزين، من الوارد أن يدعم "نوت 9" الذكي مساحة تيرابايت.