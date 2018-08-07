وطبقا للدراسة الصادرة عن جامعة "كيلي" البريطانية، فإن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 8 ساعات يوميا معرضون لخطر الموت في سن الشباب مقارنة بغيرهم ممن ينامون ساعات أقل.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور شون شينغ كووك، قوله إن الاستغراق في النوم يؤدي إلى ما يعرف بالاضطراب الكبير، الذي يتسبب بدوره في انقطاع التنفس أثناء النوم.

وحلّل الباحثون في الدراسة بيانات 3 ملايين شخصا بين عامي 1970-2017، وخلصوا إلى أن الذين ينامون كثيرا تزداد لديهم فرصة الإصابة بأمراض قلبية خطيرة بنسبة 44 في المئة.

وأوضح كووك "دراستنا تظهر أن الإفراط في النوم عامل يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية".

وأشار إلى أنه "ينبغي على الأطباء إذا وجدوا أن مرضاهم ينامون أكثر من 8 ساعات، أن يجروا فحصا يتحرى العوامل المؤدية إلى الأمراض القلبية الوعائية وآخر بشان انقطاع التنفس".