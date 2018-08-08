وبحسب ما نقل موقع "ZDNet" التقني، فإن الهاتف الذكي الذي تم الإعلان عنه في كوالالمبور، سيكون متاحا مبدئيا في كل من ماليزيا والفلبين وسنغافورة.

وتراهن الشركة على جذب الزبائن بميزة الألعاب المدمجة في الهاتف، فضلا عن السعر المغري الذي يصل إلى نحو 300 دولار في ماليزيا و314 دولارا في سنغافورة وقرابة 300 دولار في الفلبين.

وعززت "هواوي" هاتفها الجديد بألعاب فيديو شهيرة مثل "PUBG" و"Asphalt 9"، واستخدمت تقنيات ثلاثية الأبعاد بشكل يتيح عدة خيارات لمستخدمي الجهاز، كما أضافت معالجا للرسوميات بأداء عال.



ويضم الهاتف شاشة "إل سي دي" قياس 6.3 إنشات، كما أنه مزوّد بعدستي كاميرا في الخلف، إحداهما بجودة 16 ميغابيكسل والأخرى باثنين ميغابيكسل، أما قدرة البطارية فتبلغ 3700 ميلي أمبير في الساعة.

وتسعى الشركة الصينية إلى زيادة حصتها في سوق الهواتف الذكية، وقد أشارت أرقام شركة البيانات "آي دي سي"، إلى أن مبيعات هواوي في النصف الثاني من العام الحالي تجاوزت شركة "أبل" الأميركية المصنعة لآيفون.