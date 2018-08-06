ويأخذ هذا الطفح الجلدي شكل عشرات من النتوءات الحمراء الصغيرة القريبة من بعضها، ويعرف شعبيا باسم "جلد الدجاج" ولكن وصفه الطبي هو "التقرن الشعري".

وتقول صحيفة "ليفربول إيكو" البحثية البريطانية إن الأمر يبدو وكأنك أصبت بجرح دائم من البثور، إلا أنه لا يدعو للقلق.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن هذه الحالة شائعة وغير ضارة، ولا تتطلب رؤية طبيب، وليست معدية.

وعادة ما تتحسن هذه الحالة في فصل الصيف، لكنها تزداد سوءا خلال الشتاء أو في حالة جفاف الجلد.

أين يظهر "جلد الدجاج"؟

يصيب "التقرن الشعري" الجزء الخلفي من الذراعين، وأحيانا الأرداف وأمام الفخذين. وفي كثير من الأحيان، قد يتأثر الساعدين والجزء العلوي من الظهر.

وهناك أيضا أنواع نادرة من تقرن الشعر يمكن أن تؤثر على الحاجبين والوجه وفروة الرأس، أو على الجسم بأكمله.

أسبابه

ويتحدث الأطباء عن عوامل وراثية وراء ظهور هذه الحالة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن "التقرن الشعري يحدث عندما يتراكم الكثير من الكيراتين في بصيلات شعر الجلد".

وأوضحت أن "الكيراتين هو بروتين موجود في الطبقة الخارجية الصلبة من الجلد، مما يؤدي إلى زيادة سماكة سطح الجلد، ومن هنا جاء اسم (التقرن)".

طرق العلاج

توصي هيئة الخدمات الصحية بـ4 طرق لعلاج التقرن الشعري:

أولا: استخدم وسائل تنظيف بعيدة عن الصابون الذي يتسبب عادة في جفاف البشرة وسوء الحالة.

ثانيا: ترطيب البشرة عند الجفاف - يمكن أن يوصي الممارس العام أو الصيدلي بمرطب مناسب يقلل فقط من جفاف بشرتك لكنه لن يشفي الطفح الجلدي.

ويُعتقد أن المرطبات المحتوية على حمض الساليسيليك أو حمض اللاكتيك أو اليوريا هي الأكثر فعالية.

ثالثا: فرك الجلد برفق باستخدام مقشر طبيعي.

رابعا: الاستحمام بماء فاتر بدلا من الحمامات الساخنة.