شارك واين كلا من جوبز ووزنياك في تأسيس الشركة الأميركية العملاقة، ووقّعوا على عقد التأسيس، على أن يحصل واين على 10 بالمئة من قيمة الشركة، ويقتسم الآخران الحصة المتبقة مناصفة، بواقع 45 بالمئة لكل منهما.

ولكن في عام 1976 قرر واين التخلي عن حصة 10 بالمئة التي امتلكها في أبل، لأنه وجد نفسه مع عملاقيْن وكان على ثقة أن أيا من المنتجات التي يخطط لها لن تصبر النور.

وتنازل، رائد الإلكترونيات الذي يبلغ الآن من العمر 84 عاما، عن حصته آنذاك مقابل 800 دولار أميركي. ولم يكن يدري أن قيمة تلك الحصة ستصل في 2018 إلى 100 مليار دولار.

وتخطت القيمة السوقية لشركة أبل، يوم الخميس، حاجز التريليون دولار لتصبح أول شركة في العالم، مدرجة للتداول العام، تصل إلى الرقم ذو الـ 12 صفرا.

وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 207.05 دولار في منتصف نهار الخميس الماضي.

وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت بنسبة 22 في المئة حتى الآن هذا العام.