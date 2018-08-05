لكن من المهم أيضا أن تكون للإجازة نهاية سعيدة، بالحصول على جسم رائع بعد فقدان بعض الوزن.

وفي 6 خطوات يمكنك أن تستمع بالعطلة بشكل مختلف وتفقد الوزن في آن معا، سواء كنت من الذين يحبون الرياضة أو من أولئك الذين يستمتعون بالجلوس على الشاطئ.

فإذا كنت ممن يرغبون في الوصول إلى جسم مثالي، عليك اتباع هذه الخطوات دون الحاجة للذهاب إلى الصالات الرياضية المتخصصة بشكل مكثف لإنقاص وزنك.

الخطوة الأولى

أداء التمارين الرياضية المعتادة في الصباح داخل المياه سواء في البحر أو داخل حمام السباحة، حيث يساعد ذلك على حرق الدهون بشكل أسرع من المعتاد.

أثناء وجودك داخل المياه، ضع يديك بشكل مستقيم وأرجح الساق محاولا لمس راحة يدك باستخدام أصابع قدميك، كرر الأمر في 3 مجموعات من 10-15 مرة على كل ساق.

حاول أن تلمس الأرداف بكعبك مع تحريك الذراعين لمدة 10 دقائق، اطفُ على ظهرك ومد يديك إلى الأسفل واسحب الركبتين إلى صدرك، وحرك ذراعيك على طول جسمك بسرعة.

الخطوة الثانية

اسبح بشكل متواصل لمدة 20 دقيقة مع تغيير الأسلوب بين السباحة الحرة والصدر والفراشة، على أن تكون في البحر لأنها تعد أفضل من حمام السباحة، حيث تساهم حركة الأمواج في حرق مزيد من الدهون.

الخطوة الثالثة

اللعب على الرمال طريقة رائعة لفقد الوزن الزائد، حيث يمكنك لعب كرة القدم أو كرة الطائرة الشاطئية أو الصحن الطائر، فالرمل يجعل الركض أكثر صعوبة لكن يضفي الكثير من المرح الذي تنسى معه التعب.

الخطوة الرابعة

استبدل المشروبات الغازية أو الكحول بالعصير الطازج أو لبن جوز الهند، فهذه واحدة من طرق فقدان الوزن أثناء قضاء إجازتك، وسوف تلاحظ الفرق على الفور.

الخطوة الخامسة

المشي من أهم مسببات فقدان الوزن، لكن يجب أن تقوم به بطريقة سليمة. ارفع رأسك وامش بشكل مستقيم وضع كتفيك إلى أسفل، ثم استخدام ذراعيك بشكل متأرجح في الاتجاه المعاكس لحركة الساق، على أن تكون مدة المشي من 30 إلى 45 دقيقة.

الخطوة السادسة

حاول أن تكون وجبتك الرئيسية من الأسماك بدلا من اللحوم، فما عليك سوى استبدال الدجاج واللحم البقري بالمأكولات البحرية أثناء قضاء إجازتك.

ومن السهل أن تفعل ذلك إذا كنت تقضي عطلتك قرب البحر، وستتمكن من فقدان الكثير من الوزن بفضل هذا النظام الغذائي.