واعتمدت "غوغل" في السابق على نظام "ثنائي الأبعاد" في طرح الخرائط، الأمر الذي تغير الآن، بإضافة نظام "ثلاثي الأبعاد"، يظهر الأرض بشكلها الدائري.

وغيرت "غوغل" النظام القديم لأنه لا يمثل مساحات الدول بشكل "دقيق"، لأن عرض خريطة العالم على لوح مسطح يجبر المصممين على تغيير أحجام الدول لتتناسق مع الصورة.

وكتبت "غوغل" في حسابها الرسمي: "مع نظام الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد، لن تصبح غرين لاند بحجم أفريقيا بعد الآن".

وسيعمل النظام الجديد على موقع "خرائط غوغل" على أجهزة الكمبيوتر، بينما لم يتم تفعيله على التطبيق المستخدم في الهواتف الذكية حتى الآن.

وضربت "غوغل" بتحديثها نظرية "الأرض المسطحة" عرض الحائط، وهي النظرية التي زادت شعبيتها في الأعوام الأخيرة حول العالم، وتستند على أن الأرض مسطحة بالكامل وليست كروية الشكل.