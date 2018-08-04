وقال القحطاني، إن اختيار وزنياك يأتي ضمن حرص الاتحاد على استقطاب أفضل العقول العالمية في قطاع التقنية بالمملكة، سعياً لوصول المملكة لأن تكون بوابة التقنية في المنطقة. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



ستيف وزياك قال إن ما دفعه لقبول منصب سفير البوابة التقنية السعودية هو التطور اللافت الذي لاحظه في توجه السعودية لعالم التقنية والتكنولوجيا، ومما يعزز ذلك، وفقا لوزياك، الجانب الكبير الذي تحمله الرؤية الطموحة للمملكة 2030 للقطاع التقني بشكل عام.



وأشف وزنياك، أن هاكاثون الحج يعطي دلالات جادة على اهتمام السعوديين بالبرمجة وبالأعمال الناشئة، وأن هناك فرصة كبيرة لأن تكون السعودية لاعبا مهما في مجتمع التقنية المتطور والمتغير، وأن تكون بوقت قريب البوابه الرئيسية للتيك هوب بالمنطقه.



ومن شأن منح وزنياك منصب سفير الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون للبواية التقنية السعودية (Saudi TechHup)، تقديم رؤية المملكة 2030 في جانبها التقني للعالم، بالإضافة إلى الموائمة بين الاحتياجات السعودية التقنية وآخر التطورات في هذا القطاع في العالم.