وبعد نهاية آخر جولة من التحكيم، حيث قدمت 10 فرق أفكار ومضامين مشاريعها، أعلنت اللجنة، المكونة من 8 حكام، فوز 3 فرق بالمراكز الأولى.

ويتكون الفريق الفائز من 5 نساء سعوديات، يقوم مشروعهن المسمى "ترجمان" على الترجمة الفورية لعدد من الإشارات واللوحات الإرشادية في مكة والمشاعر، دون الحاجة إلى إنترنت.

وعبر الفريق، في أول كلمة له بعد التتويج وحصوله عن جائزة مالية قيمتها مليون ريال سعودي، عن سعادته، وقالت المتحدثة باسمه لـ"سكاي نيوز عربية": "شعورنا لا يوصف، لا يوجد شيء اسمه مستحيل، طموحنا كان كبيرا وتوقعنا الفوز".

أما المركز الثاني وجائزته 500 ألف ريال، فاقتنصه فريق "حج والت"، الذي برمج تطبيقا يوفر وسائل الدفع بعملات مختلفة، بالإضافة إلى خاصية تحويل الأموال.

ونال تطبيق "رؤى" المركز الثالث وحصل على جائزة قدرها 350 ألف ريال، ومهمته نقل وتوثيق مشاعر الحجاج في أيام الحج للعالم أجمع.

كما حصل فريق التميز "آي 007" على دعم استثنائي قيمته 150 ألف ريال. وبرمج الفريق تطبيقا لإدارة المخيمات في الحج من طرف الأمن بشكل إلكتروني.

وأعلن بنك التنمية الاجتماعية خلال الحفل، الذي شهد حضور المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، تخصيص 30 مليون ريال سعودي للمشاريع الريادية.

وذكر الرئيس التنفيذي لبرنامج "بادر" أنه سيتم احتضان 50 مشروعا ضمن برنامج مخصص لدعم مخرجات "هاكاثون الحج".