وأوضح المصدر، في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن السعودية اختارت أن تهدي هذه الجائزة القيمة لعدد كبير من المسلمين والمسلمات الذين شاركوا في "هاكاثون الحج".

وأضاف أن هذا القرار يأتي تثمينا للمجهودات الجبارة التي قدمها المتنافسون على مدى 3 أيام لبرمجة وتطوير مشروعات تقنية تهدف إلى تحسين وإثراء تجربة الحجاج، مشيرا إلى أن هذه "هي مكافأة السعودية لهم".



وتابع أن المهتمين والمهتمات قاموا بالتسجيل في موقع تأسس لهذا الغرض.



وكشف المتحدث أن عدد المستفيدين من العمرة المجانية فاق 1500 شخص، مرجحا ارتفاع العدد خلال الساعات القليلة المقبلة قبل إغلاق باب استقبال الطلبات.



وإلى جانب العمرة، سيتوج الحدث الضخم، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجة و"الدرونز"، عددا من المشاركين الحاصلين على المراكز الأولى، بهدف تحويل أفكارهم إلى مشروعات.



وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مليون ريال سعودي، فيما سيكون من نصيب الثاني والثالث 500 ألف ريال و350 ألف ريال، على التوالي، على أن يمنح 150 ألف ريال للحاصل على جائزة للتميز.



ودخل "هاكاثون الحج" موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما سجل حضور أكبر عدد من المشاركين، بلغ 2950 مشاركا من مختلف الدول، ليصبح بذلك أكبر مسابقة تقنية في العالم.



وكسر هذا الهاكاثون رقما قياسيا سابقا كان مسجلا باسم الهند، التي كانت استقبلت 2577 مشاركا خلال إحدى المسابقات التقنية عام 2012.