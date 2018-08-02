واقتربت الشركة الأميركية، المصنعة لهواتف آيفون، بالفعل من الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ ترليون دولار مما يشكل إنجازا عظيما للشركة عندما يتحقق.

وعلى أساس نتائجها التي أعلنتها، في وقت سابق، فإن القيمة السوقية للشركة ستصل إلى تريليون دولار عندما يكون سعر سهمها عند 206.49 دولار، وهو مستوى لن يستغرق على الأرجح وقتا طويلا حتى تبلغه.

وقفز سهم أبل 5.4 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 200.48 دولار أثناء التعاملات، الأربعاء، بفضل نتائج الشركة التي جاءت أقوى من المتوقع وبرنامج قوي لإعادة شراء الأسهم.

وفي إطار تقريرها الفصلي للربع الثالث من سنتها المالية، قالت أبل إنها أعادت شراء ما قيمته 20 مليار دولار من أسهمها وإن عدد الأسهم في نهاية يونيو انخفض إلى 4 مليارات و842 مليون و917 ألف سهم، وهو ما يعني أن سعر سهمها يجب أن يصل إلى 206.49 دولار لكي تصبح القيمة السوقية للشركة تريليون دولار.

وعلى أساس عدد الأسهم المسجلة في ميزانيتها العمومية، التي أعلنتها، الثلاثاء، فإن القيمة السوقية لأسهم أبل تبلغ 971 مليار دولار.