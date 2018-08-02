ورفع المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، شكره وتقديره، نيابة عن المشاركين والمنظمين في هاكاثون الحج، للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي يحصل عليه الشباب السعودي في المجالات كافة، وهو ما كان السبب الرئيسي في هذا الإنجاز.

وقال إن "دخول المملكة لهذه الموسوعة من بوابة هاكاثون الحج يؤكد طموح الشباب السعودي في أن تكون بلادهم بوابة التقنية في المنطقة"، مشيرا إلى أن "هذا يتوافق مع رؤية المملكة 2030 باعتبارها رؤية طموحة تأخذ بالمملكة إلى قفزة نوعية في كافة أوجه الحياة".

وقد تم الإعلان عن دخول هاكاثون الحج موسوعة غينيس، الأربعاء، حين تسلم القحطاني، وهو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني شهادة موسوعة غينيس من المحكم في الموسوعة أحمد جبر.

وجاء ذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً أن "هاكاثون الحج سجل 2950 مشاركاً ومشاركة، كأعلى رقم مشاركات في العالم، كاسراً الرقم القياسي السابق والبالغ 2577 مشاركاً كان مسجلاً باسم الهند منذ عام 2012".

ويتوج دخول المملكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية النجاح الكبير للنسخة الأولى من "هاكاثون الحج"، التي استقطبت مطوّرين من الجنسين من مختلف الدول شاملةً المملكة ودول الخليج والعالم، وقامت شركة Google بدعم الفعالية وأقامت العديد من الورش التدريبية للمشاركين.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني خصَّص جوائز لهذا الحدث وتمويلاً لمشاريع المشاركين تصل قيمتها إلى مليونَي ريال سعودي، بهدف تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع.

وقُسِّمت الجائزة إلى ثلاثة مراكز، نصيب المركز الأول منها مليون ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 500 ألف ريال، والثالث على 350 ألف ريال، في حين تذهب 150 ألف ريال جائزةً للتميُّز.

وتشمل المنافسة في "هاكاثون الحج" القطاعات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم في حركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل.