وقالت مؤسسة "آي إتش إس"، التي تعد مصدرا مهما للمعلومات والتوقعات العالمية في مختلف القطاعات، إن هواوي تفوقت على أبل وتقدمت للمركز الثاني بعد أن حققت مكاسب على الأرض في أوروبا، إلى جانب مكاسبها الجديدة في الصين.

وقال محلل السوق في شركة "آي إتش إس" غيريت شنيمان: "هواوي تنتج هواتف جديدة قيمة بمميزات حديثة.. وجهاز هواوي (بي 20 برو) هو أول هاتف ذكي يصدر بكاميرا ثلاثية ويهزم منافسيه في السوق".

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، أي من أبريل إلى يونيو، نجحت هواوي في الاستحواذ على 15 في المئة من سوق الهواتف الذكية في العالم، خلف سامسونغ الكورية، التي تستحوذ على 20 في المئة، وقبل أبل الأميركية، بحصة 12 في المئة، وفقا لأي إتش إس.

والثلاثاء قالت "هواوي" إنها حققت مبيعات أعلى بنسبة 15 بالمئة في النصف الأول من عام 2018، وهي نفس الزيادة التي حققتها العام الماضي.

ويعزو محللون قفزة "هواوي" الأخيرة، إلى زيادة مبيعاتها في الصين من 91 مليون هاتف في الربع الأول من العام إلى 100 مليون في الربع الثاني واستحوذت على 27 في المئة من السوق الصينية.

فإن حصة هواوي في سوق الهواتف الذكية ارتفعت إلى 15 في المئة عن الفترة من أبريل إلى يوليو، متقدمة على أبل التي حققت 12 في المئة، وخلف سامسونغ التي تستحوذ على 20 في المئة من السوق.

وأعلنت هواوي أن عوائدها من مجمل الأعمال (الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات وخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات) كانت جيدة، مشيرة إلى أنها ارتفعت إلى 47.97 مليار دولار.

بالمقابل، أعلنت شركة أبل الأميركية نتائج فصلية فاقت تقديرات المحللين في البورصة الأميركية والتوقعات وجاءت الإيرادات في الربع الحالي أعلى من التوقعات مدفوعة بمبيعات لهواتف آيفون الأعلى سعرا وإيرادات من خدمات مثل أبل ستور وأبل ميوزيك وآيكلاود.

وبحسب رويترز، فقد باعت أبل نحو 41.3 مليون هاتف آيفون، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى أنها ستبيع 41.8 مليون، لكن متوسط سعر البيع (724 دولار) كان أعلى مما توقعه المحللون وهو 694 دولار.

وبلغت إيرادات أبل، في الربع الثالث من سنتها المالية، 53.3 مليار دولار مقارنة مع 52.3 مليار دولار، وهي تقديرات المحللين.

من ناحيتها، حققت سامسونغ الكورية الجنوبية زيادة بنسبة 5.7 في المئة في أرباح الربع الثاني من العام، وفقا لما أعلنته الثلاثاء، مشيرة إلى أن أرباحها التشغيلية في الربع الثاني بين أبريل ويونيو، بلغت 13.4 مليار دولار.