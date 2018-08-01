ويبدو الخطاب، الذي أرسله قراصنة لعملاء "باي بال" مؤخرا، كما لو كان مرسلا بشكل رسمي من الشركة، فضلا عن أن المرسل يظهر باسم [email protected]

وفي حال فتح الرسالة، التي عادة ما تحمل اسم "تحذير بشأن حساب باي بال"، يجد المستخدم ملف "وورد" مرفقا، إلا أن هذا الملف يحمل الفيروس الخبيث، الذي يمكن إلحاق الضرر فقط بالأجهزة التي تعمل بنظام "ويندوز".

وحسب تقارير صحفية، فإن أجهزة "ماك" وهواتف "أبل" وتلك التي تعمل بنظام "أندرويد"، محصنة ضد هذا الفيروس، حتى في حال فتح الرسالة الخبيثة.

وتحاول الرسالة خداع المستخدم بإيهامه باحتوائها على تحذير من عمليات الاحتيال، التي يتعرض لها عملاء "باي بال"، مما يدفع المستخدم إلى قراءة محتواها بالكامل.

وتقول الرسالة: "المهاجمون يقتحمون الحسابات بسرقة اسم المستخدم وكلمة المرور، هذا قد يكون خطيرا جدا على أموالك وسمعتنا، لذلك نطلب منك فعل بعض الإجراءات لصد المحتالين".

وتتابع: "لحماية أموالك، من فضلك قم بالتحقق من بيانات حسابك، هذا سيجعلنا نعتمد عنوانك وبياناتك الشخصية. نحن أيضا نوصي بقوة بحفظ اسم المستخدم وكلمة المرور في مكان آمن".

وتهدد الرسالة المستخدم بغلق حسابه بشكل مؤقت إن لم يقم بملء استمارة وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني أو العادي.

وحذر الخبراء من فتح الرسالة أو الملف المرفق على الأجهزة التي تعمل بنظام "ويندوز".