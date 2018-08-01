ويتوقع أن تصدر أبل 3 هواتف في سبتمبر، تسربت صور لاثنين منها، أحدهما نسخة محدثة من "آيفون X" مع معالج أسرع وكاميرا أكثر جودة وأخرى أكبر حجما.

ونشر موقع "idropnews"، الثلاثاء، ما قال إنها أول صور واضحة عما ستبدو عليه هواتف آيفون 2018. وتظهر فيها الشكل المتوقع للأجهزة الـ3.

وأظهرت مقاطع مصورة أن الإصدارات الجديدة من آيفون ستكون مزودة بواقي من الزجاج المقوى.

وكشفت الصور المسربة، التي نشرها المغرد المهتم بالشؤون التقنية، بن غيسكين، عن هاتف بشاشة 6.1 بوصة سيكون أقل سعرا نسبيا بسبب تخليه عن تكنولوجيا شاشة "آيفون X" المكلفة، وآخر بشاشة 6.5 بوصة يعتقد أنه "آيفون X بلس".

ويقول موقع "idropnews" أن عاملين من شركة فوكسكون، العاملة مع شركة أبل، سربوا صورا ومقاطع فيديو عن الإصدارات الجديدة، التي لا تزال قيد التنفيذ.