وأظهرت بيانات لشركة "أوكلا" التقنية نشرت مؤخرا، أن أجهزة "سامسونغ" أكثر سرعة من هواتف "آيفون"، إذ أظهر أكثر من 100 ألف اختبار أجري خلال ثلاثة أشهر أن سرعة التحميل في هاتف "سامسونغ إس 9" هي الأسرع بمعدل يناهز 38.9 ميغابايت في الثانية الواحدة.

أما هاتفا "أبل" فقدما أداء أقل بكثير، إذ وصلت السرعة في "آيفون 8" إلى 28.6 ميغا بايت في الثانية، أما في هاتف "آيفون 8 بلاس" فبلغت 29.4 ميغابايت في الثانية.

وتقاس السرعة في الهاتف الذكي من خلال خدمة مجانية في الويب تسمى "سبيد تيست"، تتيح للمستخدمين فحص أجهزتهم بشكل مجاني، وفق ما نقل موقع "هيوستن كرونيكل".

وتشمل معايير الاختبار، سرعة الجهاز في فتح المواقع الإلكترونية فضلا عن سلاسة مشاهدة الأفلام وإجراء مكالمات الفيديو، وهي أمور تحظى باهتمام كبير لدى المستخدمين.

ولا تقف المعايير عند سرعة الإنترنت، بل تشمل سرعة فتح التطبيقات والتنقل بين الملفات والصفحات وتحميل الألعاب.

وسخرت شركة "سامسونغ" من نظيرتها الأميركية "أبل"، مؤخرا، في سلسلة إعلانات نشرتها لهاتفها "غالاكسي إس 9". في محاولة للإغراء باستخدام منتجات الشركة الكورية الجنوبية.

وتكتسي المقارنة الأخيرة أهمية بالنظر إلى كونها مبنية على اختبار المستخدمين لأجهزتهم، أي أن النتيجة ليست مبنية على مقارنة محدودة في المختبر.

ويعتمد عشاق الهواتف الذكية عناصر عدة أخرى في المفاضلة بين الأجهزة مثل جودة الكاميرا ومساحة الشاشة وسعة الهاتف ومقاومة الماء ودرجة الأمان.