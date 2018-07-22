والطائرة الجديدة عبارة عن طائرة نقل عملاقة، والأكبر حجما والمصنعة في أوروبا، من طراز "إيرباص A300-600ST"، لكنها معروفة أكثر باسم "بيلوغا" وهو الاسم الذي يطلق على الحوت الأبيض الذي يعيش في القطب الشمالي.

وتتمثل وظيفة طائرات بيلوغا أو الناقلة السوبر، كما كانت تعرف سابقا، في "نقل أجزاء طائرات إيرباص من مواقع تصنيع الأجزاء إلى مرافق التجميع النهائي في تولوز في فرنسا وهامبورغ في ألمانيا وتيانجين في الصين، حيث يتم نقل أجنحة الطائرات من بريطانيا وذيولها من إسبانيا، ويمكنها على سبيل المثال أيضا نقل أجنحة طائرة A340 أو جزء من جسم طائرة A350 .

والإنفوغرافيك المرفق يستعرض مزايا وخصائص طائرة بيلوغا الجديدة، التي ينتظر أن تدخل الخدمة الفعلية في العام 2019.

يشار إلى أن بيلوغا إكس إل هي الطراز الأحدث من "بيلوغا أس تي"، وهي تفوقها من حيث الطول وقطر البدن أو الهيكل وامتداد الجناحين.