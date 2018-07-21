ويزود الدم المتنقل في جسم الإنسان مختلف الأعضاء بالأوكسجين، كما يضمن استقرار درجة الحرارة وتفادي أمراض خطيرة، وفق ما نقلت "بولد سكاي".

ولضمان دورة دموية سليمة، ينصح خبراء التغذية بتناول البرتقال والمكسرات والثوم والنباتات والشاي الأخضر والشوكولاتة السوداء وجذور الشمندر وأسماك المياه الباردة.

وتستطيع أسماك المياه الباردة مثل السلمون تحفيز الدورة الدموية في الجسم بفضل ما تحتوي عليه من "أوميغا 3" وهي أحماض ضرورية تقي من اللزوجة في صفائح الدم، وبالتالي فإن تناول السمك لمرتين على الأقل في الأسبوع مفيد جدا.

وفي المنحى نفسه، يساعد البرتقال على حصول الدورة الدموية بسلاسة من خلال فيتامين "سي" الذي يسهل عملية نقل الدم من الشرايين إلى الخلايا.

أما جذور الشمندر التي تحضر عادة في الأطباق بمثابة سلطة فلها فائدة كبيرة أيضا بالنظر إلى ما تحتوي عليه من نترات تساعد على توسيع الشرايين الناقلة للدم.

ولأن العناصر المضادة للأكسدة تضمن تدفق الدم بسهولة في الجسم، يُنصح أيضا بتناول الشوكولاتة السوداء والشاي الأخضر.