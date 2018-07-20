وقالت وزارتا الاتصالات والصحة في بيان، الجمعة، إن المهاجمين استهدفوا بشكل متكرر تفاصيل البيانات الشخصية لرئيس الوزراء لي هسين لونغ الشخصية، ومعلومات عن الدواء الذي تناوله.

ولا تزال تحقيقات الشرطة مستمرة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الهجوم شمل بيانات رئيس الوزراء والأشخاص الذين زاروا العيادات الخارجية من مايو 2015 إلى 4 يوليو، عندما وقع الهجوم الإلكتروني، حيث تم نسخ بياناتهم، لكن المسؤولين يقولون إنه لم يتم تغيير أي شيء.

وعولج رئيس وزراء سنغافورة من سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البروستاتا، وقال على فيسبوك إنه إذا كان المتسللون يبحثون عن سر من أسرار الدولة أو شيء لإحراجه، "فسوف يصابون بالإحباط".