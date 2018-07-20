وقالت الشركة إنها ستعمل مع شريكتها تيلكوم كينيا لتوصيل خدمات الإنترنت من الجيل الرابع للهواتف المحمولة في كينيا في 2019.

وتختبر البالونات في وسط كينيا، التي كان من الصعب تشغيل الخدمة فيها بسبب الأراضي الجبلية أو تلك التي يصعب الوصول إليها.

ونشرت البالونات بالفعل خلال حالات الطوارئ في بيرو وبورتوريكو، حيث ساعدت المناطق التي دمرتها الفيضانات أو الأعاصير.

ما يزال مليارات الأشخاص على الأرض غير متصلين بالإنترنت، وربما يعيش أغلبهم في أفقر الأماكن بأقل بنية تحتية لدعمهم.

يأتي الإعلان بعد أسبوع فقط من خروج لوون من مصنع "مون شوت" السري لألفابيت المعروف باسم إكس. ما يعني أنها تعتبر شركة كاملة إلى جوار شركات شقيقة منها غوغل وشركة وايومو مطورة السيارات ذاتية القيادة.

وفي السياق، قال المدير التنفيذي للوون، ألستاير ويستغارث، "نحن متحمسون لاتخاذ خطوة كبيرة إلى الأمام لأعمالنا ورسالتنا".

وأضاف أن ألفابيت تشكل معلما مهما في رحلة بدأت عام 2013 عندما أصبح راعي أغنام في نيوزيلندا أول من توصل له لوون الإنترنت عبر بالونات.

وتحاول شركة فيسبوك أيضا توصيل الإنترنت عبر طائرات مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية.