وقال ترامب في تغريدة "الاتحاد الأوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا، غوغل (...). لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر".

وفرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الغرامة القياسية على شركة غوغل بتهمة الاحتكار في ملف نظام أندرويد.

واتهم الاتحاد الشركة باستغلال نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية والمستخدم من 80 في المئة من أجهزة الهواتف الذكية والألواح في أوروبا، من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر، في بروكسل "لجأت غوغل إلى ممارسات غير مشروعة لترسيخ موقعها المهيمن في مجال البحث على الإنترنت".

وجاء القرار على خلفية أجواء متوترة بين الاتحاد والولايات المتحدة وخلافات محورها حلف شمال الأطلسي والتجارة العالمية.

وكان ترامب اعتبر أن الاتحاد الأوروبي "عدو" للولايات المتحدة على الصعيد التجاري.