وأوضح وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، خلال الكشف عن الطائرة في معرض فارنبورو الدولي للطيران، إن تطوير الطائرة من الجيل السادس يهدف إلى تأمين مكانة بريطانيا بوصفها رائدا عالميا في مجال تكنولوجيا المقاتلات، ولتحل محل الطائرة المقاتلة الحالية "يوروفايتر تايفون".

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه سيتم تخصيص 2.7 مليار دولار لتطوير الطائرة على مدى السنوات العشر المقبلة، الأمر الذي يثير الشكوك حول التعاون الدفاعي الأوروبي المشترك، خصوصا وأن ألمانيا وفرنسا أطلقتا مشروع طائرة مشتركة قبل عام تقريبا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وسيجري تطوير المقاتلة "تيمبست" بتعاون مشترك بين مجموعات "أنظمة باي"، وهي أكبر شركة بريطانية للصناعات الدفاعية، وشركة "محركات رولز رويس" البريطانية و"مجموعة ليوناردو" الإيطالية التكنولوجية المتخصصة في مجال الطيران والدفاع والأمن، بالإضافة إلى شركة "أم بي دي إيه" الأوروبية المختصة في صناعة الصواريخ.

وكشف المشير في سلاح الجو الملكي البريطاني سايمون روشيل أن بلاده تجري مشاورات مع دول أخرى للانضمام لمشروع الطائرة المقاتلة تيمبست، التي ينتظر أن تدخل حيز الاستخدام عام 2035، مثل السويد واليابان.

المواصفات المبدئية

من المنتظر أن تعمل الطائرة بواسطة طيار أو من دون طيار، ومن المحتمل أن يتم تزويدها بتكنولوجيا الجيل المقبل (الجيل السادس) لكي تكون قادرة على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية.

كما ستشتمل على تكنولوجيا "سوارم" التي تستخدم الذكاء الصناعي والتعلم الآلي للوصول إلى أهدافها، بالإضافة إلى أسلحة الطاقة الموجهة باستخدام "صليات الليزر المركزة" أو موجات الميكروويف أو طاقة الحزمة الجزيئية ضد الأهداف المعادية.

وستحتوي على "الإجراءات المضادة من الجيل المقبل" لحماية الطائرة من الصواريخ المعادية، وكذلك على مستشعرات راديوية متطورة لرصد واكتشاف إشارات الراديو المعادية.

أما قمرة القيادة فستكون افتراضية، حيث ستتضمن شاشات بصور متعددة وبيانات تتيح للطيار تقرير أي المعلومات يريد رؤيتها.

وفي مقدمتها، ستتضمن الطائرة أجهزة استشعار إلكتروضوئية وكاميرات بعيدة المدى لرصد الأهداف.

وفي جوفها ستكون الطائرة قادرة على حمل الصواريخ والقذائف وأسلحة الليزر، بينما ستكون لديها المرونة لحمل مزيد من الأسلحة على جناحيها.