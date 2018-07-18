والغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية ستكون أعلى غرامة على الإطلاق تفرض على شركة لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي.

وتواجه غوغل هذه الغرامة بسبب إعدادات أندرويد التي تجعل محرك البحث الخاص بها افتراضيا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد التابع لها أيضا، مع إهمال محركات البحث المنافسة.

وتأتي هذه الغرامة بعد ما يزيد قليلا على عام من فرض غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو على غوغل بسبب إعطاء أفضلية لخدمتها للتسوق على منافسيها.

ويشهد سوق الهواتف المحمولة تنافسا محموما في مجال أنظمة التشغيل بين iOS التابع لشركة أبل وأندرويد الخاص بشركة غوغل بالإضافة إلى أنظمة أخرى أقل انتشارا مثل ويندوز وبلاك بيري.

ويتربع نظام أندرويد من حيث الانتشار على عرش الهواتف الذكية عالميا، يليه نظام التشغيل الخاص بأبل.