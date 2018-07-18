وقال علماء إنهم عثروا على مليارات الأطنان من هذا الحجر الثمين داخل صفائح تتواجد في جوف الأرض، عند عمق معدله 160 كيلومترا.

وكشفوا أن في حال تأكدوا من ذلك، فإن هذه الكمية الكبيرة من الماس ستجعله أرخص من التراب، مشيرين إلى أن كوادريليون تعادل مليون مليار.

وتم التوصل إلى هذه النتائج باستخدام مجسات وأجهزة لقياس الزلازل وسرعة الموجات الصوتية المتنقلة عبر القشرة الأرض.

وأوضح أولريش فول، وهو عالم أبحاث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن إحدى خصائص الماس هي السرعة التي تنتقل بها الموجات الصوتية عبر هذا الحجر.

وقال: "سرعة الصوت في الماس أكثر من ضعف السرعة في المعادن المهيمنة في صخور الوشاح، مثل الزبرجد الزيتوني (معدن الأوليفين)".