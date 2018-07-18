لذلك غالبا ما يصل المسافر إلى الوجهة المقصودة وهو متعب وغاضب من قلة النوم، فيبدأ إجازته بالمشاكل! ولهذا السبب، قدم خبير النوم، نيل روبنسون، بعض النصائح، التي ستجعلك تنام بالطريقة الصحيحة على متن الطائرة.

وحسب ما نقله موقع "مترو" البريطاني، فإن أول أمر يجب على المسافر تجنبه، هو الكحول، حيث يكون له تأثير سلبي على النوم السريع.

ثاني أمر ينصح به روبنسون هو غطاء العين، حيث يقول إن الإنسان لا يجب أن يشعر بالحرج بعد ارتدائه لأن نومك أهم من ذلك، مشيرا إلى أن "الطائرات مصدر كبير للأضواء من مختلف الجهات، وهو ما يؤثر على نومنا".

تعتبر التكنولوجيا من الأمور التي تجعل الإنسان لا يفكر في النوم حتى ولو كان في الحاجة إلى القليل من الراحة، لذلك يعتقد أن الابتعاد عن أنظمة الترفيه الموجودة على متن الطائرات (الأفلام - الألعاب..) سيزيد من فرص نومك.

كما ذكر الخبير في النوم أن أسوأ ما قد يقوم به المسافر، الذي يرغب في نيل قسط من الراحة خلال رحلته، هو اختيار مقعده بجانب المرحاض، على اعتبار أن الحركة تكون كثيفة في تلك المنطقة، من جانب المضيفات والركاب.

وبخصوص درجة البرودة، التي تكون في الطائرة، ينصح روبنسون بارتداء جوارب، مضيفا "إذا كانت أقدامك ساخنة فالأكيد أنك ستسرخي بسرعة".

آخر نصيحة قدمها الخبير هي ضبط ساعتك على التوقيت الزمني الموجود في الوجهة المسافر إليها، وهو أمر سيساعدك على احتساب التوقيت بشكل جيد ومعرفة الوقت المناسب للنوم والاستيقاظ.