وأوضح غيتس أن "إطلاق البرنامج جاء بعد الإعلان في نوفمبر، عن استثمار شخصي قدره 50 مليون دولار في (صندوق اكتشاف الخرف)"، وهو صندوق يهدف للبحث عن علاجات للمرض الذي يسبب تلف المخ.

وقال غيتس إن أحد دوافعه هو تجربته الشخصية مع أفراد من العائلة يعانون من ألزهايمر.

وأشارت جمعية ألزهايمر الدولية، إلى أن المرض يؤثر على ما يقرب من 50 مليون شخص في أنحاء العالم ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 131 مليونا بحلول عام 2050.

وقدم غيتس ولودر رأس المال الأساسي لجهود التشخيص المبكر من خلال المؤسسة، التي أنشأها لودر لتطوير أدوية ألزهايمر.

وسينضم إليهما آخرون من بينهم عائلة دولبي ومؤسسة شارل وهيلين شواب.

وستكون الأموال المقدمة من خلال المبادرة متاحة للعلماء والأطباء، الذين يعملون على نطاق عالمي في الأكاديميات والمؤسسات الخيرية وشركات التكنولوجيا الحيوية.