يسلط هذا الرقم الضوء على موقف الشركة الجديد العدائي ضد الحسابات الخبيثة أو المشبوهة في أعقاب جهود التضليل الروسية خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

جاء عدد الحسابات المعلقة من آلية (فايرهوز)، وهي عبارة عن تدفق للبيانات توفرها الشركة للأكاديميين والشركات وغيرهم ممن هم على استعداد لدفع ثمنها.

الأسبوع الماضي، أكد تويتر أنه علق 70 مليون حساب في مايو / أيار ويونيو / حزيران.

يثير العدد الهائل من عمليات التعليق تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن أن تؤثر هذه الإجراءات الصارمة على نمو مستخدمي تويتر وما إذا كان على الشركة تحذير المستثمرين في وقت سابق.