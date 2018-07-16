وترصد مرآة "هيميرور"، وهي عبارة عن جهاز إلكتروني مزوّد بكاميرا في الأعلى عدة عوامل في الوجه، مثل نظارة البشرة ولونها وملمسها وصحتها.

ويكفي أن يقف المستخدم أمام المرآة حتى يتلقى تقييما لبشرته يترواح بين 1 و100 في المئة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتستطيع المرآة تخزين المعلومات، لتعرض مع مرور الوقت سجلا يظهر تحسّن حال البشرة أو تدهورها، وهو ما يساعد في علاج المشكلات قبل أن تتفاقم.

ويقترح الجهاز على من يعاني مشكلات في البشرة نظاما للعناية بها، كما يقدم نصائح جمالية حول كيفية تحديد الحاجبين مثلا.

وانتقد خبراء في الصحة النفسية هذا الاختراع قائلين إنه قد يسبب "عقدا" لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في البشرة، إذ سيتخيلون أنفسهم كأشخاص قبيحي الوجه جراء ذلك.

ويقول أطباء إن اضطراب التشوه الجسمي الذي يعرف بـ"dysmorphia" يؤدي إلى متاعب نفسية لدى أشخاص غير راضين عن شكلهم الخارجي، وتشير الأرقام في بريطانيا إلى أن شخصا واحدا من كل خمسين يعاني هذه المشكلة.

ومن المرتقب أن يكون الجهاز متاحا في بريطانيا بدءا من الشهر المقبل مقابل 239 جنيه إسترليني.