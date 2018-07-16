وكان قتل محمد عزام الذي قالت الشرطة إنه موظف في مركز اتصالات في ولاية كارناتاكا في جنوب الهند يوم الجمعة هو الأحدث في سلسلة جرائم في الهند أثارتها رسائل كاذبة عن خطف الأطفال انتشرت عن طريق تطبيق واتس آب المملوك لشركة فيسبوك.



وتفيد تقارير إعلامية بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وتعرض أكثر من 12 لهجمات بسبب مثل هذه الشائعات خلال العام الحالي.



وقال ديليب ساجار مفتش الشرطة في ولاية كارناتاكا، إن حشدا يضم نحو 50 فردا هاجم عزام وأحد أقاربه بعد أن شوهدا يقدمان الشوكولاتة لأطفال في قرية نائية. حسب رويترز.



والهند هي أكبر سوق لتطبيق واتساب بأكثر من 200 مليون مستخدم.



وطلبت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية من القائمين على تطبيق واتساب هذا الشهر اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الرسائل الكاذبة.



ونشر واتساب إعلانات في الصحف الأسبوع الماضي يعلن فيها عن "حملة تعليم" عن كيفية رصد الأخبار الكاذبة، وأضاف أنه سيبدأ كذلك في وضع علامات على الرسائل الذي يجري إعادة إرسالها.



ورفضت متحدثة باسم الشركة لدى الاتصال بها التعليق على الفور.



وقال المفتش ساجار إن عشرة ضباط على الأقل، هو منهم، أصيبوا أثناء محاولتهم السيطرة على المهاجمين. وأصيب قريب عزام بجروح.



واعتقلت الشرطة كذلك المشرف على مجموعة على واتساب نشرت الرسائل الكاذبة.