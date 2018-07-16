وسجلت عدة مدن عربية درجات حرارة قياسية خلال الفترة القليلة الماضية، مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع في صيف 2018.

الإنفوغرافيك المرفق يرصد بعضا من أعلى درجات الحرارة التي سجلت في مناطق مختلفة من العالم خلال شهر يوليو الجاري.

ويستعرض الإنفوغرافيك بعض المدن العربية والمناطق في العالم، التي شهدت تسجيل هذه الأرقام القياسية وتواريخ ذلك.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أصدرت الأحد، تنبيها حول ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، وبلوغها 50 درجة مئوية بين الساعتين التاسعة صباحا والخامسة مساء بحسب التوقيت المحلي السعودي.