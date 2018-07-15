وبحسب ما أوضحته الهيئة السعودية في موقع "تويتر"، فإن الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية في كل من الدمام والخبر والجبيل في المنطقة الشرقية، وستدوم هذه الحالة بين الثامنة صباحا والثامنة مساء من يوم الأحد.

في غضون ذلك، ستشهد منطقة نجران في الجنوب نشاطا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وتشهد مناطق أخرى في السعودية نشاطا في الرياح السطحية يثير الأتربة ومنها المدينة المنورة، غربي البلاد، أما عسير وجازان فستسجلان هطول أمطار رعدية متوسطة الأحد.

وكانت السعودية قد شهدت موجة حر بداية يوليو الجاري، حيث أصدرت هيئة الأرصاد وقتها تحذيرات بشأن تأثير الأتربة والغبار على الرؤية.