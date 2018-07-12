وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللصوص يحاولون التقاط الإشارات الكهربائية المنبعثة من تلك المفاتيح لأجل سرقة السيارات بعدما باتت الأساليب القديمة أقل نجاعة بالنسبة إليهم.

وتنصح الرئيسة التنفيذية في شركة "غلوبال سكيوريتي آي كيو"، هولي هوبرت، بوضع قطعة من ورق الألمنيوم على المفتاح، وعندئذ يصبح من غير الممكن أن تغادر الإشارات نطاقها الضيق.

وتضيف هوبرت، وهي موظفة سابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن على السائقين أن يظلوا يقظين في التعامل مع المفاتيح، بالنظر إلى قدرة القراصنة على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.

وإذا أراد السائقون أن يزيدوا حماية تلك المفاتيح، فإن عليهم أن يشتروا محافظ خاصة تستطيع عزل ما في داخلها عن المؤشرات الكهربائية والمغناطيسية في الخارج.