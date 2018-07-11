وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة ساوثهامبتون، إلى أن نصف الأشخاص الذين تزوجوا في مرحلة شبابهم لم يتعرضوا لكسور في الورك أو العضد أو الرسغ عند تقدمهم في العمر، وذلك بخلاف المتزوجين.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة توصلت إلى هذه النتيجة بعد دراسة بيانات حوالي 380 ألف شخص من الدنمارك، نصفهم عانوا من أحد كسور العظام، فوجدت أن النسبة الأكبر من المصابين كانوا غير متزوجين.

وأوضح العلماء الذين أشرفوا على الدراسة، أن نتائج بحثهم تؤكد أن الزواج يمكن أن يكون له تأثير وقائي على الصحة، وأرجعوا ذلك إلى اهتمام المتزوجين بصحتهم على نحو أفضل من العازبين، وحرصهم الدائم للحصول على الرعاية والاستشارة الصحية وقت الحاجة، وعدم مخاطرتهم بالقيام بأشياء قد تتسبب بأذيتهم.