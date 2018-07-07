وتقول أخصائية التغذية لدى مؤسسة "هيلث سبان" للتغذية، فيونا هانتر، إن الإجراء السليم يتمثل بتسخين الأرز مرة واحدة فقط بعد طهيه، أما عملية تبريده في الثلاجة فينبغي أن تتم بعد ساعة من طبخه على الأكثر، علما أنه يجب ألا تتجاوز مدة الحفظ في الثلاجة 24 ساعة كحد أقصى.

وأضافت أن الأرز غير المطهو يحتوي في بعض الأحيان على جراثيم من بكتيريا تسمى "باكيلوس سيروس" وتستطيع البقاء في الغذاء بعد الطهي، وهو ما يفاقم احتمال التسمم، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرى الخبراء أن طريقة طبخ الأرز حول العالم تشوبها الكثير من الأخطاء بسبب عدم الانتباه إلى ما يحتويه من مواد كيماوية تعلق به أثناء الزراعة.

وينصح الباحث في جامعة الملكة ببلفاست، آندي ميهارغ، بطهي الأرز في كمية كبيرة من الماء حتى تزول مكونات الزرنيخ الكيميائية أثناء عملية التحضير.

ويرى البروفيسور أن نقع الأرز في قدر من الماء ليلة كاملة قبل طبخه يخفض احتمال الإصابة بأمراض القلب والسرطان المرتبطة بالغذاء، بنسبة 80 في المئة.