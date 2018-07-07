وأدى انتشار الرسائل المضللة التي جرى تداولها عبر "واتساب" في الهند إلى وقوع سلسلة جرائم قتل، حيث لقي 29 شخصا مصرعهم منذ شهر مايو الماضي في جميع أنحاء الهند.

وشهد آخر حادث قتل خمسة عمال على يد مجموعة مكونة من 40 شخصا، ما دفع التطبيق المملوك من قبل شركة "فيسبوك" إلى القول إنها ستمول أبحاثا لمعرفة سبب الانتشار الكبير للأخبار المضللة في الهند عبر المنصة.

ونقل موقع "إنغادجيت" المتخصص بالأخبار التقنية عن مسؤولين في "واتساب" قولهم، إنهم طلبوا المساعدة الخارجية من المختصين التقنيين، للتوصل إلى طريقة لوقف انتشار "الأخبار المزيفة" والشائعات عبر الخدمة.



وأشار الموقع إلى أن "واتساب" ستقدم منحا تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار، لأي باحث يقدم اقتراحات وحلول لإيقاف انتشار المعلومات المضللة عبر التطبيق.



وكانت وزارة تكنولوجيا المعلومات في الهند قد طلبت من "واتساب"، الذي يمتلك أكثر من 200 مليون مستخدم نشط في البلاد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الرسائل المزيفة.

وتوفر "واتساب" ميزة تشفير الرسائل بتقنية "من نهاية إلى نهاية" ضمن منصتها، وهو ما يعني أن الشركة لا تستطيع قراءة محتويات الرسائل أثناء تبادلها عبر خوادمها، وعليه فإنه من المستحيل مراقبة هذه المحادثات والتحكم بها دون كسر أحد أهم ميزات الخدمة.