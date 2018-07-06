وجاءت مناشدة البابا خلال مؤتمر عقد في الفاتيكان بمناسبة الذكرى الثالثة لصدور منشوره البابوي البيئي التاريخي "كن مسبحا".

ودعت الوثيقة التي كان هدفها التحفيز على التحرك خلال مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، لإحداث تغيير في نموذج علاقة الإنسانية مع الأرض.

وحث الباب الحكومات على احترام الالتزامات التي قطعتها في مؤتمر باريس، وقال إن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لها أدوار مهمة يتعين أن تضطلع بها في تشجيع الإصلاحات وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.

وحذر "ثمة خطر حقيقي (يتمثل في) أننا لن نترك لأجيال المستقبل سوى القمامة والنفايات".