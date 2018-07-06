وأوضحت الدراسة التي أجريت في مدرسة الطب بجامعة ميامي ميلر، أن الطلبة الذين يعانون نقصا في النظر يحصلون على نتائج أسوأ أثناء الاختبارات المعرفية، مقارنة بغيرهم ممن يتمتعون بصحة بصر جيدة.

واعتمدت الدراسة عينة من 2520 شخصا تتراوح أعمارهم بين 65 و84 سنة، ثم قاست صحتهم العقلية والبصرية طيلة 8 سنوات.

وأظهرت النتائج أن من عانوا مشكلات في البصر حصلوا على نقاط ضعيفة في الاختبارات المعرفية، بخلاف ذوي النظر السليم.

وأضاف الباحثون أن تحسين صحة العينين، سواء بالجراحة أو ارتداء النظارات الطبية يقلل من مشكلات الصحة العقلية لدى كبار السن.

ووجدت الدراسة أن كثيرين ممن يعانون ضعف البصر يصبحون أكثر عزوفا عن العلاقات الاجتماعية.

ويوصي الخبراء بالحفاظ على صحة العين من خلال أخذ قسط كاف من النوم، فضلا عن المواظبة على نمط غذائي صحي، والتقليل من استخدام الأجهزة الإلكترونية.